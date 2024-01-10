В Японии ужесточены протоколы управления воздушным сообщением

Министерство транспорта объявило о введении чрезвычайных мер безопасности после того, как 2 января пассажирский самолет Japan Airlines столкнулся с самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханеда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии