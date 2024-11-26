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Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 550 млрд руб

Мария Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 550 млрд руб

За десять месяцев текущего года заказчики Москвы заключили с малым бизнесом договоры на сумму 552,6 млрд рублей, это примерно на треть больше, чем в январе – октябре прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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