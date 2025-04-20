Это рекорд: Россия нарастила покупки южнокорейских автомобилей до максимума

В марте 2025 года импорт в Россию южнокорейских автомобилей достиг рекордных значений.По итогам марта в Россию было поставлено южнокорейских автомобилей на 72,2 млн долларов, что стало максимумом с февраля прошлого года.
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