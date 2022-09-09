Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

Мероприятие пройдет в рамках Дня города В олимпийском комплексе «Лужники» в воскресенье, 11 сентября, в рамках празднования Дня города пройдет выставка достижений московского спорта «Спорт ЭКСПО», сообщили в пресс-службе департамента спорта.