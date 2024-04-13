Более 20 тысяч детей могут отдохнуть в нижегородских лагерях этим летом

Более 20 тысяч юных нижегородцев отдохнут в лагерях летом 2024 года. Об этом сообщил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко на заседании комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.