На сцене ДК "Победа" сегодня демонстрируют свое мастерство участники танцевальных клубов "Импульс", "Ритм" , "Синтез", "ЦТС Диамант" г.
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На сцене ДК "Победа" сегодня демонстрируют свое мастерство участники танцевальных клубов "Импульс", "Ритм" , "Синтез", "ЦТС Диамант" г.