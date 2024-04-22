Прокуратура определилась с наказанием для челябинского экс-силовика. Видео

Прокуратура запросила для бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексея Савоськина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коррупции, пять лет колонии общего режима.
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