Глава сухопутных сил США планирует уйти в отставку в сентябре Глава сухопутных сил США Дэниел Дрисколл собирается уйти с должности уже в с.
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Глава сухопутных сил США планирует уйти в отставку в сентябре Глава сухопутных сил США Дэниел Дрисколл собирается уйти с должности уже в с.
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