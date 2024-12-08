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Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после встречи в Париже

Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после встречи в Париже

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, выразил мнение в своем Telegram-канале, что Дональд Трамп унизил Владимира Зеленского, прокомментировав потери Вооруженных сил Украины после встречи в Париже.

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