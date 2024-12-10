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В Британии назвали местью Трампа его безразличие к Зеленскому в Париже

В Британии назвали местью Трампа его безразличие к Зеленскому в Париже

Явное безразличие, которое проявил избранный президент США Дональд Трамп к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий окончился 20 мая) на встрече в Париже, стало своеобразной местью за то, как президент Украины отнесся к будущему главе Белого дома во время своего визита в Соединенные Штаты.

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