Явное безразличие, которое проявил избранный президент США Дональд Трамп к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому (срок полномочий окончился 20 мая) на встрече в Париже, стало своеобразной местью за то, как президент Украины отнесся к будущему главе Белого дома во время своего визита в Соединенные Штаты.