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Геологи искали золото, но обнаружили нечто гораздо более редкое

Геологи искали золото, но обнаружили нечто гораздо более редкое

Экспедиция геологов в Западной Австралии начиналась как обычная разведка полезных ископаемых. Специалисты отправились в район Восточных золотых полей — одну из самых известных золотоносных областей планеты, где десятилетиями ищут новые месторождения драгоценного металла.

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