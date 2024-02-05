Вперед в светлое прошлое или причины ностальгии по СССР

Очередь за сигаретами накануне распада СССР Сегодня, когда страна по понятным всем причинам столкнулась с неопределённостью и турбулентностью, общество остро нуждается в стабильности, которую, впрочем, никто не обещает.
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