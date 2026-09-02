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Польша нашла позицию между памятью предков и украинским нацизмом

Польша нашла позицию между памятью предков и украинским нацизмом

Ругань Варшавы и Киева из-за культа на Украине таких кровопийц как Бандера и Шухевич заставила президента Польши Кароля Навроцкого сказать правду: поляки должны поддерживать Украину потому, что она убивает русских Изображение: «Одна Родина» Дословно это прозвучало так: «Стратегический интерес Польши заключается также в том, чтобы в Варшаве и в Польше не развевались бандеровские флаги… Пусть они убивают «советов» там, [на Украине], которые на них напали, и нас, поляков, это вообще не задевает.

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