Ругань Варшавы и Киева из-за культа на Украине таких кровопийц как Бандера и Шухевич заставила президента Польши Кароля Навроцкого сказать правду: поляки должны поддерживать Украину потому, что она убивает русских Изображение: «Одна Родина» Дословно это прозвучало так: «Стратегический интерес Польши заключается также в том, чтобы в Варшаве и в Польше не развевались бандеровские флаги… Пусть они убивают «советов» там, [на Украине], которые на них напали, и нас, поляков, это вообще не задевает.