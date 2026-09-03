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Инвестиционное партнёрство РФ и КНР: портфель проектов растёт

Инвестиционное партнёрство РФ и КНР: портфель проектов растёт

В текущем году году межправительственная комиссия включила в свой контур шесть новых инициатив — они охватывают выпуск огнеупорных материалов и пищевых добавок, создание химических комплексов, а также добычу и переработку железорудного сырья.

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