Инвестиционное партнёрство РФ и КНР: портфель проектов растёт

В текущем году году межправительственная комиссия включила в свой контур шесть новых инициатив — они охватывают выпуск огнеупорных материалов и пищевых добавок, создание химических комплексов, а также добычу и переработку железорудного сырья.
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