Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Начался Парад Победы на Красной площади

Начался Парад Победы на Красной площади

На Красной площади начался военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие откроет историческая техника времен войны — легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-100.

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