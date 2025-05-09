Начался Парад Победы на Красной площади

На Красной площади начался военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие откроет историческая техника времен войны — легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-100.
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