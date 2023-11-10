На ремонт детской поликлиники в Алуште отвели месяц и дали 20 млн рублей

До 1 декабря этого года в Алуште отремонтируют здание детской поликлиники. Согласно распоряжению главы Крыма, единственным подрядчиком по контракту стало Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Академия безопасности».
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