Тульский Роспотребнадзор дал рекомендации по подбору канцтоваров

В тульском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать школьно-письменные принадлежности. Так, тетради должны иметь высокую плотность листа, плотную обложку с закругленными краями, кроме того, бумага должна быть белого цвета, без пятен.
В тульском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать школьно-письменные принадлежности. Так, тетради должны иметь высокую плотность листа, плотную обложку с закругленными краями, кроме того, бумага должна быть белого цвета, без пятен.
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