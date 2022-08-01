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Тульский Роспотребнадзор дал рекомендации по подбору канцтоваров

Тульский Роспотребнадзор дал рекомендации по подбору канцтоваров

В тульском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать школьно-письменные принадлежности. Так, тетради должны иметь высокую плотность листа, плотную обложку с закругленными краями, кроме того, бумага должна быть белого цвета, без пятен.

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