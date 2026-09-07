Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

ИА Новороссия На СВО появился рекордсмен по задолженности. Боец с позывным "Кировец" хотел было отправить деньги супруге, но вместо боевых увидел на карте долг в 1 млрд рублей.

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Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Что то не договаривают.. Ну не может образоваться долг в 1 миллиард на пустом  месте.. Это не 5 миллионов..  ! Нужно всё тщательно проверить..