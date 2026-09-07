"Вместо боевых – долг в миллиард": Бойца поставили "на счётчик". Кто открыл для героев СВО второй фронт?

ИА Новороссия На СВО появился рекордсмен по задолженности. Боец с позывным "Кировец" хотел было отправить деньги супруге, но вместо боевых увидел на карте долг в 1 млрд рублей.
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ужас!
Что то не договаривают.. Ну не может образоваться долг в 1 миллиард на пустом месте.. Это не 5 миллионов.. ! Нужно всё тщательно проверить..
Знакомая история, банки косячат, а в проигрыше и разбираться - клиенту банка. Этак скоро безопаснее будет хранить деньги дома.
А если бы такое случилось бы с пенсионером или инвалидом, кто помог бы ему тогда.