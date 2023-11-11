Мусульманские страны провели одновременно два внеочередных саммита по ситуации в секторе Газа

11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись сразу два внеочередных саммита с участием лидеров стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы проработать единую позицию для прекращения кровопролития в секторе Газа.
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