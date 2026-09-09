Супервулкан под Краснодаром: когда он может взорваться?

В последние годы тема супервулканов прочно обосновалась в информационной повестке. Йеллоустоун, Тоба, Флегрейские поля — эти названия звучат как приговор для целых континентов.
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