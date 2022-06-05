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Представитель МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии, потребовав справку о состоянии его психического здоровья

Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от председателя Национального Собрания Венгрии Ласло Кёвера обнародовать справку о состоянии его психического здоровья, добавив, что дальнейший диалог будет напрямую связан с выводами, зафиксированными в этой справке.

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