Представитель МИД Украины оскорбил спикера парламента Венгрии, потребовав справку о состоянии его психического здоровья

Представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от председателя Национального Собрания Венгрии Ласло Кёвера обнародовать справку о состоянии его психического здоровья, добавив, что дальнейший диалог будет напрямую связан с выводами, зафиксированными в этой справке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии