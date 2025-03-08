Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил жительниц Ямала с Международным женским днем. На своей странице во «ВКонтакте» он пожелал представительницам прекрасной половины человечества уверенно идти к новым вершинам и воплощать мечты.
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