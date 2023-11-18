Как перестать жить прошлым: 5 методов от психолога

Как перестать жить прошлым: 5 методов от психологаВ современном мире многие из нас время от времени испытывают желание вернуться на несколько лет назад, когда, как нам кажется, все было прекрасно: жизненные трудности казались более легкими, «деревья были большими, а трава зеленее».
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