Как перестать жить прошлым: 5 методов от психолога

Как перестать жить прошлым: 5 методов от психологаВ современном мире многие из нас время от времени испытывают желание вернуться на несколько лет назад, когда, как нам кажется, все было прекрасно: жизненные трудности казались более легкими, «деревья были большими, а трава зеленее».