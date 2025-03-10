Трампа возмутили слова журналистов о якобы неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста газеты The Washington Post о том, что авиаудары российских войск по Украине могут выражать неуважение президента России Владимира Путина к американскому лидеру.
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