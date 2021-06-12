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Инсинье о разгроме Турции: «Сила сборной Италии – в командном духе. Каждый готов жертвовать собой»

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий после матча Евро-2020 с Турцией (3:0). «Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме.

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