Инсинье о разгроме Турции: «Сила сборной Италии – в командном духе. Каждый готов жертвовать собой»

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий после матча Евро-2020 с Турцией (3:0). «Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии