Премьер Финляндии Орпо заявил о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Глава финского правительства Петре Орпо в интервью радио Suomi заявил, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.
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