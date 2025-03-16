Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий

Схиархимандрит в течение 20 лет возрождал старческое служение в Оптиной пустыни Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94-м году жизни.
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