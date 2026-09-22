ВКС ударили авиабомбами ФАБ-1500 по объектам ВСУ в Хотени и Дружковке

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе Хотени Сумской области и в Дружковке в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Надежды судьи из ...
- Цыгане и гроб с д...
- Член Гострибунала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым