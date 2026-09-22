Страна и люди
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Страна и люди

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ВКС ударили авиабомбами ФАБ-1500 по объектам ВСУ в Хотени и Дружковке

ВКС ударили авиабомбами ФАБ-1500 по объектам ВСУ в Хотени и Дружковке

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе Хотени Сумской области и в Дружковке в ДНР.

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