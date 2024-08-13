В омском «месте силы» у Окунево продают земельные участки за 103 миллиона рублей. Собственник предлагает новым владельцам разбить здесь лагерь с деревянными домиками или заняться огородничеством.
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В омском «месте силы» у Окунево продают земельные участки за 103 миллиона рублей. Собственник предлагает новым владельцам разбить здесь лагерь с деревянными домиками или заняться огородничеством.