24T Новости

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Он прав. И нужно в первую очередь ограничить власть олигархо и сократить возможность их зарабатывать на войне . Военн...На полшишечки вое...
  • Meerflieger
    Требуют? А платить не пробовали?В Молдавии требую...
  • avershin1947mailru Авершин
    К стати Кадыров месяц назад предупреждал, но генералы думают задом, сейчас затыкают дырки мобилизованными.Кадыров сорвался ...

Британию зимой ждут отключения электроэнергии. Заводы на грани закрытия

Британию зимой ждут отключения электроэнергии. Заводы на грани закрытия

Чем ближе холода, тем интереснее развиваются мировые события. Уже не только в Европе, но и в Британии власти начинают робко говорить о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой как на промышленных предприятиях, так и в домохозяйствах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх