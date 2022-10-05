Британию зимой ждут отключения электроэнергии. Заводы на грани закрытия

Чем ближе холода, тем интереснее развиваются мировые события. Уже не только в Европе, но и в Британии власти начинают робко говорить о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой как на промышленных предприятиях, так и в домохозяйствах.
Чем ближе холода, тем интереснее развиваются мировые события. Уже не только в Европе, но и в Британии власти начинают робко говорить о предстоящих отключениях электроэнергии грядущей зимой как на промышленных предприятиях, так и в домохозяйствах.
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