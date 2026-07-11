Сводки СВО, 11 июля, главное: Внезапный мощнейший удар по Киеву — даже сирены не сработали

1598-й день спецоперации. Наши прорывы на Краматорском направлении и западнее Константиновки Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС ВС РФ, согласно информации с мест, контролируют промзону силикатного завода в Купянске-Узловом (Харьковская область), Липовку с прилегающим лесным массивом и как минимум половину Шевченко (Добропольское направление), а также успешно продвигаются к Анновке в этом районе и юго-западнее Белицкого (ДНР).
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