Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Когда лучше есть при интервальном голодании, пояснили учёные

Когда лучше есть при интервальном голодании, пояснили учёные

Группа исследователей из Университета Гранады в кооперации с коллегами из нескольких испанских научных центров установила, что для снижения веса более важно соблюдение режима, чем выбор «идеальных» часов для приема пищи.

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