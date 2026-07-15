Когда лучше есть при интервальном голодании, пояснили учёные

Группа исследователей из Университета Гранады в кооперации с коллегами из нескольких испанских научных центров установила, что для снижения веса более важно соблюдение режима, чем выбор «идеальных» часов для приема пищи.
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