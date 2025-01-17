РКН заблокировал в 2024 году почти 800 тысяч страниц с запрещённым контентом

Роскомнадзор в 2024 году заблокировал почти 800 тыс. интернет-страниц с запрещённой информацией. «В IV квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал свыше 228 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещённой законом информацией.
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