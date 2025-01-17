RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 451 подписчик

РКН заблокировал в 2024 году почти 800 тысяч страниц с запрещённым контентом

РКН заблокировал в 2024 году почти 800 тысяч страниц с запрещённым контентом

Роскомнадзор в 2024 году заблокировал почти 800 тыс. интернет-страниц с запрещённой информацией. «В IV квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал свыше 228 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещённой законом информацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх