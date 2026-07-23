Жители ЖК в 18А микрорайоне Актау требуют проверить детский лагерь, расположенный в подвале дома

Жители дома №7 в 18А микрорайоне Актау обратились в госорганы с требованием провести всестороннюю проверку деятельности детского лагеря, который, по их словам, размещен в подвальном помещении жилого дома.
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