Кубковые матчи начнутся с минуты оваций в память о Никите Симоняне

Ближайшие матчи FONBET Кубка России, которые пройдут с 13 по 15 октября, будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба РФС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым