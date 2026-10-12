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Кубковые матчи начнутся с минуты оваций в память о Никите Симоняне

Ближайшие матчи FONBET Кубка России, которые пройдут с 13 по 15 октября, будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба РФС.

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