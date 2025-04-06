Жизнь после отвала eMMC. Часть 3: оживляем уникальный QWERTY-смартфон и загружаем Android с MicroSD

﻿﻿У меня страсть к коллекционированию и реставрации интересных смартфонов прошлых лет. Недавно один пользователь подарил мне довольно странный и необычный гаджет 2011 года: дешевый QWERTY-смартфон Samsung Galaxy Y Pro, оснащенный чипсетом от Broadcom.