Жизнь после отвала eMMC. Часть 3: оживляем уникальный QWERTY-смартфон и загружаем Android с MicroSD

У меня страсть к коллекционированию и реставрации интересных смартфонов прошлых лет. Недавно один пользователь подарил мне довольно странный и необычный гаджет 2011 года: дешевый QWERTY-смартфон Samsung Galaxy Y Pro, оснащенный чипсетом от Broadcom.
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