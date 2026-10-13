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Важным файлам советуют делать отдельные копии

Хранить важные данные только в облаке рискованно, сообщается на сайте «Аргументы и факты». IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с изданием посоветовал сохранять копии на собственных физических носителях, а облачное хранилище использовать как дополнительный резерв.

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