Важным файлам советуют делать отдельные копии

Хранить важные данные только в облаке рискованно, сообщается на сайте «Аргументы и факты». IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с изданием посоветовал сохранять копии на собственных физических носителях, а облачное хранилище использовать как дополнительный резерв.