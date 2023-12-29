Небензя: Киев нарушает международное право, размещая ПВО в жилых кварталах

РИАМО - 30 дек. Власти Украины размещают средства ПВО в жилых кварталах городов, нарушая тем самым нормы международного права, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
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