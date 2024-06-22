Жителям Караганды, Темиртау и Актаса будут подавать воду с повышенной дозой хлора

ТОО «Қарағанды Су» планирует провести плановые работы по дезинфекции водопроводных сетей. Вода будет подаваться с повышенной дозой хлора жителям Караганды, Темиртау и поселка Актас, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии