В ночном ДТП погиб 37-летний водитель, его пассажиры в больнице

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе. В Новосибирской области в 3:00 (время местное) сегодня, 11 сентября, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
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