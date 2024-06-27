Макет ракетного двигателя НК-33 передали Музею космонавтики на проспекте Мира

Предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию, передало Музею космонавтики в Москве макет ракетного двигателя НК-33, выпускавшегося в 1962-1973 годах для пилотируемой лунной программы Н1-Л3.
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