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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Макет ракетного двигателя НК-33 передали Музею космонавтики на проспекте Мира

Предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию, передало Музею космонавтики в Москве макет ракетного двигателя НК-33, выпускавшегося в 1962-1973 годах для пилотируемой лунной программы Н1-Л3.

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