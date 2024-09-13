Заместитель руководителя Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил нововведение для кинопроката в СНГ

Это значительно упростит процесс дистрибуции между государствами Заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли немедленно прокатываться на всей территории Содружества.