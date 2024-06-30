Как пережить жару и остаться здоровым: советы специалиста

Рассказываем, как лучше перенести жару.С наступлением жаркого сезона медицинские эксперты напоминают о важности соблюдения простых, но эффективных правил для сохранения здоровья в условиях высоких температур.
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