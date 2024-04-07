Около года назад академик Руслан Нигматулин уже жестко критиковал власть за тот уровень жизни, в котором живет Россия.
"У нас 75% - бедные!". Академик Нигматулин опять сказал, что у нас все плохо
Комментарии
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Николай Сатин
Абсолютно с вами согласен: уже прожили четверть 21 века, а до сих пор автомобиль считают предметом роскоши!
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15 мин.
НС
Николай Сатин
Как вы можете вступать в спор с природным гадёнышем помойловым? Его можно только убить, но не переубедить. Вот эта падла, якобы, окончила военно-политическое училище и всю жизнь, в т.ч. и сейчас, гадит собственной стране.
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4 мин.
Юрий Белов
Можете не переживать. Господь не допустит, чтобы русские разжирели и опустились подобно нашим заклятым "партнёрам"! Так что ваше нытье и причитания засуньте куда подальше! А не осознали - скатертью дорога в поисках лучшей доли! Без "страдальцев за народ" воздух будет чище! Кому ещё не ясно, что идти в гору труднее, чем катиться по наклонной?
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2 мин.
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