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  • Роман Романов
    Это ты где собрался правительство то сформировывать? В изгнании? 😆😆😆 Как Тихановская? 🤣🤣🤣"Че вы тут налажи...
  • Юрий Белов
    Можете не переживать. Господь не допустит, чтобы русские разжирели и опустились подобно нашим заклятым "партнёрам"! Т..."У нас 75% - бедн...
  • Роман Романов
    В тридцать с хвостиком у же состарился? Возвращайся и исполни долг перед Родиной! А сказки про Татарстан это потом ра..."Че вы тут налажи...

"У нас 75% - бедные!". Академик Нигматулин опять сказал, что у нас все плохо

"У нас 75% - бедные!". Академик Нигматулин опять сказал, что у нас все плохо

Около года назад академик Руслан Нигматулин уже жестко критиковал власть за тот уровень жизни, в котором живет Россия.

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Комментарии
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Николай Сатин
Абсолютно с вами согласен: уже прожили четверть  21 века, а до сих пор автомобиль считают предметом роскоши!
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15 мин.
НС
Николай Сатин
Как вы можете вступать в спор с природным гадёнышем помойловым? Его можно только убить, но не переубедить. Вот эта падла, якобы, окончила военно-политическое училище и всю жизнь, в т.ч. и сейчас, гадит собственной стране.
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4 мин.
Юрий Белов
Можете не переживать. Господь не допустит, чтобы русские разжирели и опустились подобно нашим заклятым &quot;партнёрам&quot;! Так что ваше нытье и причитания засуньте куда подальше! А не осознали  - скатертью дорога в поисках лучшей доли! Без &quot;страдальцев за народ&quot; воздух будет чище! Кому ещё не ясно, что идти в гору труднее, чем катиться по наклонной?
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2 мин.

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