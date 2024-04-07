"У нас 75% - бедные!". Академик Нигматулин опять сказал, что у нас все плохо

Николай Сатин Абсолютно с вами согласен: уже прожили четверть 21 века, а до сих пор автомобиль считают предметом роскоши!

НС Николай Сатин Как вы можете вступать в спор с природным гадёнышем помойловым? Его можно только убить, но не переубедить. Вот эта падла, якобы, окончила военно-политическое училище и всю жизнь, в т.ч. и сейчас, гадит собственной стране.