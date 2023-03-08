Британия. Восстание Боудики

Боудика призывает бриттов защищать свою страну от римских захватчиков. Гравюра Уильяма Шарпа. Национальная портретная галерея, Лондон «Боудика стала иконой британской национальной истории и теперь является символом не только британской свободы, но и силы женщин.
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