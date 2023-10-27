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В Москве начался разгон с посадками силовой мафии, окормляющейся с мигрантов

В Москве начался разгон с посадками силовой мафии, окормляющейся с мигрантов

Источник ВЧК-ОГПУ поделился подробностями задержания сотрудников ФСБ и ГУПЭ.     По нашим данным, днями ранее был задержан сотрудник Второй службы ФСБ РФ Алексей Куприков.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
М.Хазин &quot;Лестница в небо&quot;.
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3 д.
ВС
Валерий Соловьев
Куприков, Кошик... там в кадрах спят что ли.
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3 д.
РМ
Раиса Мелькумова
Это только верхушка айсберга, хочется верить , что доберутся до всех. Как же жить простым людям? А эти нажраться не могут! Полная конфискация и пожизненный срок!
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3 д.

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