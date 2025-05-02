Выставка японских супергероев открылась в Шардже

В Шардже проходит анимационная конференция в рамках 16-го Фестиваля детского чтения. Она посвящена 90-летию арабской анимации, но не ограничивается географическими рамками и представляет лучшее, что есть в мировой мультипликации.
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