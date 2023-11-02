Туляк Евгений Галанников примет участие в конкурсе "Лучший водитель трамвая"

Туляк Евгений Галанников поборется за звание лучшего водителя трамвая в России. Конкурс проводится с 1 по 3 ноября с призовым фондом в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "Тулгорэлектротранса".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии