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Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае

Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае

Забрать собаку по кличке Дора можно только при наличии регулярного хорошего питания и вольера с теплой будкой В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для восьмилетнего лабрадора-ретривера по кличке Дора.

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