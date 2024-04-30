Новых хозяев для полицейского лабрадора ищут на Алтае

Забрать собаку по кличке Дора можно только при наличии регулярного хорошего питания и вольера с теплой будкой В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для восьмилетнего лабрадора-ретривера по кличке Дора.