Красногорский филиал Музея Победы представит посвященную встрече 1945 года новогоднюю выставку

17 декабря в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «С Новым, 1945-м!». Экспозиция представит предметы, связанные с новогодними традициями военных лет: фронтовые посылки, листовки, плакаты, письма, елочные игрушки и другие раритеты.
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