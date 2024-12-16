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Газета «Культура»

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Красногорский филиал Музея Победы представит посвященную встрече 1945 года новогоднюю выставку

Красногорский филиал Музея Победы представит посвященную встрече 1945 года новогоднюю выставку

17 декабря в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «С Новым, 1945-м!». Экспозиция представит предметы, связанные с новогодними традициями военных лет: фронтовые посылки, листовки, плакаты, письма, елочные игрушки и другие раритеты.

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